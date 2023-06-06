المشدد 5 سنوات لعامل في سرقة مواطنين بالطريق العام بالشرقية

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من عامل بشركة أصدرت محكمة جنايات الشرقية حكما ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم بسرقة مواطنين بالإكراه في مركز مشتول بالشرقية .



وتضمن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر عليه من محكمة الجنايات ليصبح السجن المشدد لمدة 5 سنوات .

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بانهم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما / مهران، منار احمد محمود ، بطريق الإكراه الواقع عليهما ، وكان ذلك ليلا بطريق عام بمركز مشتول السوق، حال كون المتهم الثالث حاملا سلاحاً نارياً فرد خرطوش ، مهددين إياهما باستخدام ذلك السلاح وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب فيهما واحباط مقاومتهما والاستيلاء على المنقولات المبين أوصفاها بالأوراق وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات ، كما حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش ( بغير ترخيس على النحو المبين بالتحقيقات وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح محل الاتهام عدد ثلاثة طلقات .



وطالبت المحاميه بالنقض هويدا مصطفى دفاع المتهم بالقضية فى مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض الدفوع القانونيه علي حكم محكمة الجنايات ، لتقبل محكمة النقض الطعن وتصدر قرارها المتقدم .