رئيس العبور الجديدة: استكمال أعمال الإنارة وتنسيق الموقع والخدمات بـ"سكن كل المصريين"

قال المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إنه جارٍ استكمال أعمال تركيب أعمدة إنارة الحدائق بمناطق تنسيق الموقع بوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" مساحة ٩٠م بالحى الـ١٤.

يأتي ذلك في إطار التمهيد لتسليم الوحدات لمستحقيها، وكذا ضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وتركيب أعمدة الإنارة لموقع ٨٠٦ عمارات بالحى الـ١٤.

وأضاف المهندس أحمد على، أنه تم الانتهاء من أعمال الملعب المتعدد لألعاب ( السلة - اليد – الطائرة ) لمركز الشباب بحى الكرامة بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بمساحة ١٨٠٠٠م، ويتكون من ( مبنى اجتماعى - حمام سباحة كبير - حمام سباحة للأطفال - ٢ ملعب خماسى - ملعب متعدد – ساحة انتظار سيارات داخلى)، وذلك فى إطار الحرص على توفير الخدمات الحيوية بالمدينة.

وفي سياق متصل، قام مسئولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، يرافقهم المهندس وليد نبيل، نائب رئيس الجهاز لقطاع الإسكان، بتفقد مشروع سكن كل المصريين نموذج الـ٩٠مترا بالحي الـ١٦، لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز الخاصة بالمشروع، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بجميع المدن الجديدة.

وأشاد مسئولو وحدة الدعم الفني بالوزارة، بتجهيزات بنود أعمال التشطيبات، كما تفقدوا نموذجا لوحدة سكنية، وتم التشديد على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة سرعة الانتهاء فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه.