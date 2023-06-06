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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شخص يتاجر بالنقد الأجنبي بمصر الجديدة

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي متهم لإتجاره في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.. وبحوزته (مبلغ مالى "عملات محلية" – هاتف محمول – سلاح أبيض).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفى لحسابه الخاص وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية القبض على متهم النقد الأجنبي