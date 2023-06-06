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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو.. لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر انعقاد المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر انعقاد المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتشهد الفعاليات المقرر انعقادها خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023، مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي.

ويجمع المعرض الطبي الأفريقي الثاني كل ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات الطبية.
 

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