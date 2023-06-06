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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شخصين سرقا دراجة نارية بعابدين

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي (شخصين) حال قيامهما بالشروع فى سرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة عابدين ، وتم التوصل لمالكها (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) .

وبإستدعائه تعرف على الدراجة وإتهمهما بالسرقة ، وبتطوير مناقشة المتهمان إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية ، وأقرا بسرقة دراجة نارية أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية لدى عميلهما "سيئ النية " (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه" ، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

أجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخص بمحافظة الجيزة بمحافظة القليوبية تشكيل عصابي