القبض على شخصين سرقا دراجة نارية بعابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي (شخصين) حال قيامهما بالشروع فى سرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة عابدين ، وتم التوصل لمالكها (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) .

وبإستدعائه تعرف على الدراجة وإتهمهما بالسرقة ، وبتطوير مناقشة المتهمان إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية ، وأقرا بسرقة دراجة نارية أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية لدى عميلهما "سيئ النية " (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه" ، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.