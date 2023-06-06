حبس مدرس متهم بهتك عرض طفل بالقليوبية

أمرت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسي، استمرار حبس مدرس إعدادي 45 يوما حبسا مطلقا على ذمة الجناية رقم 13220 حصر تحقيق الخانكة هتك عرض لقيامه بهتك عرض تلميذ عمره 10 سنوات أثناء قيامه بإعطائه درس خصوصي.

ترجع أوراق القضية عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغا من والد الطفل المجني علية ويدعى "ك م" 10 سنوات يفيد يقيام مدرس إعدادي بهتك عرض نجله داخل الشقة محل سكن الطفل وأسرته، مستغلا عدم وجود أحد في المنزل وخروجه للعمل ووالدة الطفل في السوق لإحضار متطلبات المنزل.

وكشفت تحقيقات القضية أن المدرس المتهم هتك عرض الطفل مرتين المرة الأولى في منزل المدرس والمرة الثانية في منزل أسرة الطفل، حيث شاهد والد الطفل الواقعة من خلال كاميرات مراقبة قام الأب بوضعها في شقته فلاحظ قيام المدرس بارتكاب الواقعة في ظل عدم تواجد أحد في الشقة.

فأسرع الأب للعودة للمنزل وعندما دخل الشقة كان المدرس قد ارتدى ملابسه فقام بالإمساك به وإبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت وألقت القبض على المدرس ويدعى "م ر"، وقامت بتحريز هارد كاميرات المراقبة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فأصدرت المحكمة قرارها السابق.