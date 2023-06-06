خبير اقتصادي: وقف الحصول على قروض جديدة توجه ممتاز من الدولة

علق الدكتور محمد الكيلانى، الخبير الاقتصادى، على إعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وقف الحصول على قروض جديدة، قائلا إنه توجه ممتاز من الدولة المصرية فى ذلك التوقيت ويحقق فوائد على المدى القصير.

وأضاف محمد الكيلانى خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل في الوقت الحالي على ما يسمى “النمو الاحتوائى”، حيث يجري العمل على مكافحة التضخم وفى نفس الوقت الحفاظ على معدلات النمو المرجوة، متابعا أن الموازنة الجديدة تعكس ذلك فى التوقيتات القادمة.

كما لفت محمد الكيلانى، إلى أن الحكومة لديها تحديات فى المرحلة القادمة تتعلق بأزمة التضخم وارتفاع أسعار الفوائد عالميا وأزمة الاقتصاد العالمى وانهيارات بعض الاقتصادات العالمية، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن كل هذه الأمور تعتبر مسببات لهذا القرار وهذا التوجه الجيد والممتاز على المدى القصير.