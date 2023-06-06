لتقديم أفضل الخدمات.. وكيل الصحة بالبحر الأحمر يجتمع بمديري الإدارات

اجتمع الدكتور اسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، مع مديري الإدارات الصحية، وذلك بحضور الدكتور أحمد جلال مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

وناقش العربي خلال الاجتماع خطط العمل وتطوير سبل وآليات التعامل مع المعوقات في أداء المنظومة الطبيه، فيما استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالثناء على أداء مديري الإدارات الصحية المختلفة.

كما ضم الاجتماع ايضا مناقشه خطط العمل المختلفه مع وضع استراتيجية عمل جديدة تهدف إلى التطوير المستمر في أداء المنظومة الطبيه بحيث الوصول إلى معدل أداء يحظى برضاء المنتفعين من الخدمة الطبية.

وأشار العربي خلال الاجتماع إلى ضرورة المتابعة المستمرة للوحدات الصحية ومكاتب الصحة والرعاية التابعة للمحافظة ورصد كافه السلبيات والمعوقات التي تعرقل سير العمل ووضع استراتيجيه بناءه للقضاء على كافة المعوقات التي تقف امام سير العمل.

وأكد العربي ضرورة التدريب المستمر لكافة العاملين من الأطقم الطبية وغير الطبية لتزويدهم بالمعلومات الكافية لرفع معدل الأداء والوحدات الطبية ومكاتب الصحة.

وشدد على ضرورة تطبيق سياسات الجودة ومكافحة العدوى الشاملة بكافة المراكز الصحية، كما وجه بضرورة استمرار أعمال الثقافه الصحيه التي ترفع درجه الوعي لدى الأفراد، مشيرا إلى ضروره نجاح كافة المبادرات الرئاسيه وتوعيه الأفراد بمختلف المبادرات المتوفرة بالوحدات والمراكز الطبيه ضمن خطه رفع الثقافه الصحيه لدى المواطنين.

وفي نهاية اللقاء، أكد إسماعيل العربي أن الهدف دائما هو الوصول إلى خدمه طبيه ذات جوده عاليه تحظى برضاء المواطنين.

IMG-20230605-WA0000

IMG-20230605-WA0004

IMG-20230605-WA0003