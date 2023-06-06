المفوضية الأوروبية والصحة العالمية يطلقان مبادرة رقمية جديدة لتعزيز الأمن الصحي العالمي

أعلنت المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية عن إطلاق شراكة صحية رقمية جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن الصحي العالمي.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن منظمة الصحة العالمية ستتبنى، اعتبارًا من الشهر الجاري، نظام الاتحاد الأوروبي الخاص بإصدار شهادة كوفيد-19 الرقمية لإنشاء نظام عالمي يساعد في تسهيل التنقل العالمي وحماية المواطنين في جميع أنحاء العالم من التهديدات الصحية المستمرة والمستقبلية.. وهذه هي اللبنة الأولى لشبكة شهادات الصحة الرقمية العالمية (GDHCN) التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي ستطور مجموعة واسعة من المنتجات الرقمية لتقديم صحة أفضل للجميع.

وأضاف البيان أنه استنادًا إلى استراتيجية الاتحاد الأوروبي للصحة العالمية والاستراتيجية العالمية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة الرقمية، تتبع المبادرة اتفاقية 2 ديسمبر 2022 التي وقعتها ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة وسلامة الغذاء في الاتحاد الأوروبي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، لتعزيز التعاون الاستراتيجي في قضايا الصحة العالمية.. وهذا يعزز بشكل أكبر نظامًا قويًا متعدد الأطراف مع وجود منظمة الصحة العالمية في جوهره، ويدعمه اتحاد أوروبي قوي.

وتابع البيان أن هذه الشراكة ستشمل التعاون الوثيق في تطوير وإدارة وتنفيذ نظام منظمة الصحة العالمية، والاستفادة من الخبرة الفنية الوفيرة للمفوضية الأوروبية في هذا المجال.. وتتمثل الخطوة الأولى في ضمان استمرار عمل الشهادات الرقمية الحالية للاتحاد الأوروبي بشكل فعال.