ads
الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. عرض الفيلم الكوري "My Lovely angel" بمركز الثقافة السينمائية

الفيلم الكوري
الفيلم الكوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، الأربعاء المقبل ٧ يونيو أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري "my lovely" وهو أحد الأفلام الاجتماعية وينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

والفيلم إنتاج ٢٠٢١ وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول شاب يعيش حياة منغلقة على نفسه بسبب إعاقته حتى يأتي حادث يغير حياته النمطية.

وجدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة  السينمائية، وذلك الأربعاء الموافق ٧ يونيو، في تمام الساعة ٧ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية.

مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف منار حسنى my lovely الفيلم الكوري