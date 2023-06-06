غدا.. عرض الفيلم الكوري "My Lovely angel" بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، الأربعاء المقبل ٧ يونيو أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري "my lovely" وهو أحد الأفلام الاجتماعية وينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

والفيلم إنتاج ٢٠٢١ وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول شاب يعيش حياة منغلقة على نفسه بسبب إعاقته حتى يأتي حادث يغير حياته النمطية.

وجدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك الأربعاء الموافق ٧ يونيو، في تمام الساعة ٧ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية.