مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا يكرم غادة عبد الرازق

يكرم مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا النجمة غادة عبد الرازق في حفل ختام بيوبيله الفضي المقرر له يوم السبت ١٠ يونيو الجاري بالجامعة البريطانية في مصر.

وأعربت النجمة غادة عبد الرازق عن تقديرها لإدارة المهرجان الذي تستضيف مصر عروضه للعام الثامن على التوالي .

وقالت إن التكريم والجوائز مؤشر حقيقي للفنان يعرف من خلالها سلامة الطريق الفني الذي اختاره لنفسه سواء من ناحية الأدوار أو أسلوب تقديمه لها.

وأضافت أن تكريم مهرجان سينمائي له مذاق وطعم خاص جدا وأنه سوف يكون دافعا لها لتقديم المزيد من الأفلام.

من جانبه أكد السيد زياد باسمير منسق عام مهرجان تري كور بالشرق الأوسط أن اختيار النجمة غادة عبد الرازق للتكريم ليس من قبيل الصدفة كونها واحدة من أهم ممثلات الجيل الحالي وأن أدوارها من العلامات البارزة على الشاشتين الكبيرة والصغيرة

وتابع أن المهرجان يحرص على تكريم النجوم المؤثرين والذين يقدمون مع كل إطلالة فنية عملا يطرح قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة والنجمة غادة عبد الرازق قدمت أدوارا سينمائية شكلت علامات بارزة على الشاشة الكبيرة منها كف القمر وعن العشق والهوى وحرب كرموز و٤٥ يوم والريس عمر حرب ودكان شحاتة وادرينالين وحين ميسرة وكلمني شكرا وغيرها وجميعها حققت النجاح الجماهيري ونالت إشادات النقاد.

يشار إلى أن مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا انطلقت دورته الـ٢٥ هذا العام في ١٨ دولة حول العالم خلال الفترة من ٢ وحتى ١١ يونيو ٢٠٢٣ وتستضيف فعالياته الجامعة البريطانية في مصر للعام الثالث على التوالي.