الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا يوجد خطر فوري على السلامة النووية في محطة "زابوريجيا"

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن خبراءها يراقبون الوضع عن كثب في جنوب أوكرانيا بعد انهيار سد (نوفا كاخوفكا) مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر فوري على السلامة النووية في محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية.

من جانبها، ذكرت الوكالة النووية الأوكرانية -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/- أن تدمير السد قد يكون له عواقب سلبية على المحطة النووية ولكنها أكدت في الوقت ذاته أن الوضع تحت السيطرة.

وكانت وزارة الشئون الداخلية الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن قوات الشرطة وعمال الطوارئ في حالة تأهب لإجلاء المدنيين من مناطق الفيضانات المحتملة مع تدفق المياه بقوة من سد "نوفا كاخوفكا" المدمر في منطقة "خيرسون" الجنوبية.

وحثت الوزارة جميع الأشخاص في منطقة الخطر على إغلاق الأجهزة الكهربائية وأخذ المستندات والضروريات والحيوانات الأليفة ومغادرة المنازل مع ارتفاع منسوب المياه في أعقاب انهيار السد.

وقد ألقى الجيش الأوكراني باللوم على روسيا في تدمير السد، في حين قال مسئول بارز نصبته روسيا إن تدميره كان "هجوما إرهابيا خطيرا".