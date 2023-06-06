السيسي ونتنياهو يتفقان على أهمية التنسيق لكشف ملابسات حادث الحدود

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث.

واعتزام الجانبان استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023 والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.

‎وقد أكد الرئيسان أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.