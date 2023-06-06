استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

سمح بعض قادة شرطة فرنسا باستخدام طائرات بدون طيار لمراقبة الاحتجاجات في المدن الكبرى مثل باريس ومونبلييه وستراسبورج وذلك على هامش المظاهرة الوطنية الرابعة عشر ضد إصلاح نظام التقاعد والمقررة اليوم /الثلاثاء/.

وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ أن الحكومة الفرنسية قدمت هذا النظام رسميا من خلال مرسوم صدر في الجريدة الرسمية في 19 أبريل الماضي.

ومن جانبه، قال قائد شرطة العاصمة الفرنسية /باريس/ "لوران نونيز" إن هذا الأجراء يأتي من أجل ضمان "أمن التجمع على الطريق العام".. مضيفا أن المرسوم أجاز التقاط الصور وتسجيلها ونقلها بواسطة طائرات بدون طيار خلال المظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد.

وأوضح أن الطائرات بدون طيار ستكون قادرة على التصوير من الساعة 10 صباحا حتى 7 مساء عبر ثلاث كاميرات على متن طائرة موجهة عن بعد.

ومن المقرر أن تنطلق نحو 250 مظاهرة ومسيرة في فرنسا في إطار اليوم الرابع عشر من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد بدعوة من النقابات العمالية، حيث من المتوقع مشاركة بين 400 ألف و600 ألف شخص بينهم 40 ألفا إلى 70 ألفا في العاصمة الفرنسية، وفقا للسلطات الفرنسية.

وكانت "جوزيان شوفالييه" محافظة منطقة "بارين" قد اتخذت الجمعة الماضية قرارا مشابها من أجل حركة الاحتجاجات في مدينة /ستراسبورج/.. معربة عن رغبتها في ضمان "أمن التجمعات ومنع الهجمات على أمن الأشخاص والممتلكات".

يذكر أن "هوجو موتوح" محافظ /هيرولت/ صادق في نفس اليوم على "التقاط التسجيلات ونقل الصور" من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 4 مساء للتظاهرات في /مونبلييه/.

يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين" قد اعلن الأحد الماضي نشر ما لا يقل عن 11 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك اليوم /الثلاثاء/ لتأمين التظاهرات والاحتجاجات التي ستنطلق في جميع أنحاء البلاد، بدعوة من الاتحاد النقابي ضد قانون إصلاح نظام التقاعد والذي أثار في الفترة الماضية موجة غضب عارمة في البلاد.