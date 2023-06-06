السيسي ونتنياهو يتناولان هاتفيا حادث إطلاق النار على الحدود المصرية - الإسرائيلية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023، والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.

‎وأكد الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.