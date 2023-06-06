السفير هشام بدر: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء غير مسبوقة

أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، أن استضافة مصر لقمة المناخ COP 27، أحدث نقلة نوعية بسبب الاهتمام بقضية المناخ، خاصة مع كونها قمة تنفيذ وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "هشام بدر" خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، تتيح لجميع المواطنين المشاركة بمشروعاتهم ذات الطاقة الخضراء، مثل مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المخلفات، وغيرهم.

وتابع هشام بدر، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء غير مسبوقة، وتحدث لأول مرة في العالم، وهي تتضمن مشروعات صغيرة ومتوسطة، ومشروعات للمرأة، ومشروعات للشركات الناشئة ومشروعات كبيرة.