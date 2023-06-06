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الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 31 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 643 شاحنة و47 سيارة؛ إذ شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 284 شاحنة و28 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 38500 طن بضائع ، 359 شاحنة و 19 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة اربع سفن وهي السفينة SN HARMONY، وعلى متنها 31000 طن فوسفات متجهة إلى الهند، AMIDALA، امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس و امل وغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسيريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1060 طن بضائع و 165 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول / سفر) لثلاث سفن وهي ايلة، سينا وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة الي جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1860 راكب بموانئها.

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري