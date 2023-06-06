تصدير 31 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 643 شاحنة و47 سيارة؛ إذ شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 284 شاحنة و28 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 38500 طن بضائع ، 359 شاحنة و 19 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة اربع سفن وهي السفينة SN HARMONY، وعلى متنها 31000 طن فوسفات متجهة إلى الهند، AMIDALA، امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس و امل وغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسيريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1060 طن بضائع و 165 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول / سفر) لثلاث سفن وهي ايلة، سينا وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة الي جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1860 راكب بموانئها.