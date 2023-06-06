مجدي غازي: الدولة قامت بجهود كثيرة لتطوير مجال الصناعة

قال المهندس مجدي غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إن الدولة المصرية قامت بجهود كثيرة لتطوير مجال الصناعة، حيث بدأ الاهتمام بالقطاع منذ حوالي خمس أو ست سنوات ماضية، مشيرا إلى أن الدولة طورت البنية التحتية والطرق والموانئ والسكك الحديدية وشبكات الغاز ومحطات المياه.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولى”، أن الدولة قامت أيضا بعمل بنية تشريعية للصناعة، مثل: قانون تعميق التصنيع المحلي وقانون الاستثمار وقانون تسيير الإجراءات وقانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قانون تقنين أوضاع المصانع وغيرها من القوانين الأخرى.

وتابع: أن الدولة من أجل تطوير الصناعة قامت بتقديم مبادرات البنك المركزي، لافتا إلى أن تلك البنية التحتية التي قامت بها الدولة تفيد جميع قطاعاتها.