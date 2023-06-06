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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة المتهم بالتحرش بطفلة داخل محل بالسلام للجنايات

أرشيفيه
أرشيفيه
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 قررت نيابة شرق القاهرة، إحالة المتهم بالتحرش بطفلة بمدينة السلام لمحكمة الجنايات.

 وكشف قرار الإحالة إلى أن المتهم عامل تحرش بطفلة داخل أحد المحلات التجارية محل عمله، وحاول استدراجها لمدخل إحدى المخازن بعيدا عن كاميرات المراقبة المتواجدة بالمحل لكنه فشل، وأقرت الطفلة أمام جهات التحقيق بأن المتهم قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فشعرت بالخوف ولاذت بالفرار. 

وتلقي قسم شرطة السلام بلاغا من سيدة تتهم عامل بأحد المحلات التجارية بالتحرش بنجلتها ومحاولته استدراجها لمخزن المحل التجاري.

وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المتهم بالتحرش بطفلة نيابة شرق القاهرة عامل تحرش بطفلة قسم شرطة السلام