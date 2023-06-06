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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس مسجل خطر لإدارته مصنعا لإنتاج مخدر البودر بالتجمع الخامس

أرشيفيه
أرشيفيه
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإدارته مصنعا لإنتاج مخدر البودر في التجمع الخامس.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع مخدر "البودر" والاتجار فيه متخذاً من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبحوزته (بندقية آلية- بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من البودر الخام والمخلوط وزنت  4,230 كيلو جرام- عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى- ماكينة عد أوراق نقدية - 2 ميزان حساس - هاتف محمول -  سيارتين - أدوات وخامات للتصنيع).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر البودر بإستخدام الأدوات والخامات المضبوطة والاتجار فيه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارتين لتسهيل تنقلاته، والأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جنح القاهرة الجديدة حبس مسجل خطر مخدر البودر التجمع الخامس