اليوم.. «حقوق إنسان الشيوخ» تناقش مواجهة ظاهرة التسول

تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد هيبه، اليوم الثلاثاء، اجتماعين.

تستكمل اللجنة خلال الاجتماع الأول مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد صلاح أبو الخير، بشأن تفعيل وتطوير الإجراءات الجادة الميدانية والقانونية التي تقوم بها أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة التسول.

كما تستكمل اللجنة خلال الاجتماع الثاني، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة الدكتورة دينا هلالي، بشأن إنشاء وحدات لتنمية الأسرة المصرية بمراكز الشباب لتنفيذ مستهدفات الارتقاء بالمجتمع المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.