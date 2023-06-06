رئيس كوريا الجنوبية: ترقية التحالف مع الولايات المتحدة إلى تحالف "قائم على القوة النووية"

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك - يول، اليوم الثلاثاء، إن التحالف مع الولايات المتحدة تمت ترقيته إلى «تحالف قائم على القوة النووية» بموجب اتفاقه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعزيز التزام واشنطن بالردع النووي تجاه كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن ذلك جاء خلال خطاب ألقاه في يوم الذكرى في مقبرة سيئول الوطنية، في إشارة إلى إعلان واشنطن الذي تم تبنيه في قمته مع بايدن في واشنطن في أبريل، والذي تضمن إجراءات لتعزيز التزام الولايات المتحدة بـ «الردع الموسع» للدفاع عن كوريا الجنوبية بكل ما لديها من القدرات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وأضاف يول" أنه تبنى بالاشتراك مع الرئيس الأمريكي بايدن، إعلان واشنطن في أبريل، والذي يعزز بدرجة كبيرة تنفيذ الردع الموسع للأصول النووية الأمريكية، لقد تمت ترقية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الآن إلى تحالف يقوم على القوة النووية".

وأشار إلى أن كوريا الشمالية تعمل على تطوير قدراتها النووية والصاروخية، وقننت استخدام الأسلحة النووية، مبينا أن الحكومة الكورية والجيش ستدافع عن أرواح شعبها وسلامته من خلال بناء موقف أمني صارم يقوم على تحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.