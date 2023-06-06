وكالة الطاقة الذرية تطرح 5 مبادئ للحفاظ على أمن وسلامة محطة زابوروجيا النووية

طرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو جروسي، خمسة مبادئ للحفاظ على أمن وسلامة محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، مؤكدًا أن الوكالة اتخذت خطوة على الطريق الصحيح بشأن الوضع الهش والخطير في محيط محطة زابوروجيا.

وأوضح جروسي- في كلمته أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا؛ لتقديم تقرير الوكالة السنوي لعام 2022- أن المبادئ الخمسة هي: أولًا، يجب ألا تكون هناك أي هجمات من أي نوع من المحطة النووية أو ضدها وخصوصا تلك التي تستهدف المفاعلات أو مخلفات الوقود النووي أو البنى التحتية الحساسة أو الأفراد، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.

وأضاف أن ثاني المبادئ هي "يجب ألا تُستغل محطة زابوروجيا كمخزن أو قاعدة للأسلحة الثقيلة أو العسكريين الذين يمكن أن يستخدموا لشن هجمات من المحطة"، أما الثالث يجب ألا تتعرض مصادر الطاقة التي تستمدها المحطة من الخارج، لأي تهديد، وعليه يتعين أن تظل مصادر الطاقة هذه متوافرة وآمنة في كل الأوقات، في حين يتمثل رابع المبادئ، في حماية المنشآت والأنظمة والمكونات الأساسية لضمان سلامة وأمن عمل محطة زابوروجيا للطاقة النووية، من أي هجمات أو أعمال تخريب، أما الخامس هو عدم القيام بأي فعل يقوض هذه المبادئ.

كما دعا جروسي كلا من روسيا وأوكرانيا إلى الالتزام بتلك المبادئ، مشددا على أهميتها لا سيما أن "المخاطر التي تحيق بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية ازدادت في الأشهر الماضية بسبب ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية".