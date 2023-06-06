واشنطن: إلزام "مايكروسوفت" بدفع 20 مليون دولار لانتهاك قانون "خصوصية الطفل"

أعلنت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، إلزام شركة مايكروسوفت بدفع 20 مليون دولار لتسوية اتهامات بمخالفة قانون حماية "خصوصية الأطفال" على الإنترنت من خلال جمع معلومات شخصية بطريقة غير قانونية ودون موافقة ذويهم.

وقالت اللجنة ـ في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء ـ إن الشركة جمعت معلومات شخصية عن الأطفال المشتركين في نظام "أكس بوكس" لألعاب الفيديو دون إخطار ذويهم أو الحصول على موافقتهم، مع احتفاظها بهذه المعلومات.

وأضافت أنها ستوسع نطاق تطبيق قانون حماية خصوصية الأطفال على الانترنت ليشمل جميع الشركات الناشرة للألعاب التي تشارك مايكروسوفت بيانات الأطفال معها.