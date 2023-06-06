"الشجرة السحرية" و"أفراح" عروض لمسرح الطفل بالوادي الجديد

قدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة، العرض المسرحي "أفراح" على مسرح سينما هيبس، من تأليف بكري عبد الحميد، سينوغرافيا شادي قطامش، أشعار أسامة سند، ألحان حسام حسني، استعراضات مارك صفوت، وإخراج حسن رفقي ، ضمن فعاليات الموسم المسرحي للطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وتدور قصة العرض حول طفلة تدخل إحدى الحواديت وتخوض أكثر من مغامرة مليئة بالقيم والعبر والصفات الحميدة، وتتكون لجنة التحكيم من الكاتب والمخرج شاذلي فرح، والمخرج خالد أبو ضيف، والمخرج عمرو حمزة.

كما قدم القصر مسرحية "الشجرة السحرية"، تأليف أحمد زيدان، وإخراج رضا سعيد، وتناولت قصته الصداقة وأهميتها من خلال مجموعة من حيوانات الغابة والذين يبحثون عن أمانيهم وأحلامهم من خلال الشجرة السحرية.

وتتكون اللجنة من الكاتب والمخرج شاذلي فرح، والمخرج أسامة عبد الرؤوف، والمخرج عمرو حمزة.

العروض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة لإدارة الدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتأتي ضمن فعاليات مسرح الطفل بفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

وتأتي الفعاليات في سياق زخم تشهده محافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023؛ حيث تجرى بها حاليا تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء المحافظة، وأعمال بعثة ميدانية من باحثي الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية مهمتها حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي للمحافظة في ضوء توصيات مؤتمر الأدباء الأخير، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة للفرع.

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