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الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صندوق النقد الدولي يجري مراجعاته مع سيراليون للحصول على 20.7 مليون دولار

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاستعراضين السادس والسابع، في إطار ترتيب التسهيلات الائتمانية الموسعة لسيراليون، التي تسمح بصرف حوالي 20.7 مليون دولار على الفور.

وذكر صندوق النقد الدولي- في بيان اليوم الثلاثاء- أن حدة التحديات الاقتصادية التي تواجهها سيراليون ازدادت، واستمر التضخم في الارتفاع؛ وانخفضت قيمة العملة انخفاضا حادا؛ وازدادت المخاطر المتصلة بالديون.

وأوضح أن سلطات سيراليون طلبت تمديد البرنامج حتى نوفمبر القادم؛ لمواصلة البناء على الإصلاحات الأخيرة، وتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واعتبر الصندوق أن بناء المرونة، وإرساء الأسس لنمو أقوى من خلال تعزيز المالية العامة ومعالجة نقاط ضعف الديون، مع دعم الفئات الأكثر ضعفًا، أمرًا أساسيًا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي سيراليون