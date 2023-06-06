صندوق النقد الدولي يجري مراجعاته مع سيراليون للحصول على 20.7 مليون دولار

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاستعراضين السادس والسابع، في إطار ترتيب التسهيلات الائتمانية الموسعة لسيراليون، التي تسمح بصرف حوالي 20.7 مليون دولار على الفور.

وذكر صندوق النقد الدولي- في بيان اليوم الثلاثاء- أن حدة التحديات الاقتصادية التي تواجهها سيراليون ازدادت، واستمر التضخم في الارتفاع؛ وانخفضت قيمة العملة انخفاضا حادا؛ وازدادت المخاطر المتصلة بالديون.

وأوضح أن سلطات سيراليون طلبت تمديد البرنامج حتى نوفمبر القادم؛ لمواصلة البناء على الإصلاحات الأخيرة، وتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واعتبر الصندوق أن بناء المرونة، وإرساء الأسس لنمو أقوى من خلال تعزيز المالية العامة ومعالجة نقاط ضعف الديون، مع دعم الفئات الأكثر ضعفًا، أمرًا أساسيًا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.