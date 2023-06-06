اليابان تقرر منح ميانمار مليوني دولار لمساعدة المتضررين من إعصار "موكا"

أعلنت الحكومة اليابانية عزمها تقديم منحة بقيمة مليوني دولار كمساعدات؛ لتوفير الغذاء والماء والضروريات الأخرى للمتضررين من إعصار "موكا" الذي ضرب ميانمار الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، للصحفيين - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء - إن المساعدات ستقدم لميانمار وبنجلاديش المجاورة التي تستضيف مخيمات اللاجئين الروهينجا، وذلك من خلال برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الدولية الأخرى.

وكان إعصار "موكا" قد ضرب اليابسة في ميانمار يوم 14 مايو الماضي، وتسببت الرياح الشديدة والأمواج العاتية في حدوث أضرار جسيمة لاسيما في المناطق الغربية، فيما تعد ولاية راخين الأكثر ضررا.