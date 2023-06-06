اليوم.. طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري وشديد الحرارة بالصعيد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء.

ويشهد الثلاثاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 27، وعلى شمال الصعيد 38 والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28 درجة.