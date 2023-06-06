بعد ترميم استغرق سنوات.. إعادة افتتاح مسجد الظاهر بيبرس في القاهرة

أعيد افتتاح مسجد الظاهر بيبرس في القاهرة بعد عملية ترميم استغرقت سنوات وبعد زمن تعرض فيه للإهمال لدرجة أنه استخدم كمصنع للصابون ومجزر وحصن.

وبني مسجد الظاهر بيبرس عام 1268 في عصر المماليك البحرية ويمتد على مساحة ثلاثة أفدنة في منطقة الظاهر بحي الوايلي في شمال وسط العاصمة المصرية مما يجعله ثالث أكبر مسجد في مصر.

وقال طارق محمد البحيري، المشرف على أعمال الترميم، إن المسجد خضع لعملية ترميم هندسية وكيميائية لإعادته إلى حالته الأصلية.

وأضاف أن بعض الأجزاء تم تفكيكها لأن وجودها كان غير مناسب من الناحية الهيكلية.

وأن عملية الترميم حرصت على التجديد مع المحافظة على النمط الأثري.

وتكلف الترميم 7.68 مليون دولار وبدأ عام 2007 وشاركت كازاخستان في تمويله.