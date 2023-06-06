أمام العدالة.. الحكم على 10 متهمين بـ "خلية المنيا الإرهابية" ومحاكمة شقيقين بتهمة قتل أب وإصابة نجله بالعمرانية أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا الحكم على 10 متهمين بـ "خلية المنيا الإرهابية" والجنايات تحاكم شقيقين بتهمة قتل أب وإصابة نجله بالعمرانية.

الحكم على 10 متهمين بـ "خلية المنيا الإرهابية"

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الحكم على 10 متهمين، بينهم 6 سيدات في "خلية المنيا الإرهابية".

كانت المحكمة في جلسة السابقة قد أحالت 4 متهمين، لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الجنايات تحاكم شقيقين بتهمة قتل أب وإصابة نجله بالعمرانية

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة شقيقين، لاتهامهما بقتل شخص وإصابة نجله بسبب خلافات حول غطاء صرف صحي بالعمرانية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم قتلا المجني عليه "جمال. ع" عمدًا بأن تعديا عليه على إثر خلاف بينهما.



وتابعت التحقيقات أنه ما أن ظفرا به المتهمين حتى تعدى عليه الثاني بضربات بيده وسدد إليه الأول عدة طعنات بسلاح أبيض "مطواة" أستقرت بصدره وبطنه قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات التي أباها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وقد تقدمت تلك الجناية الجريمة موضع الاتهام الثاني وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه وابنه بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر حال حمل الأول لسلاح أبيض وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفوسهما وتكدير أمنهما وسكينتهما.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين أحدثا عمدًا إصابة نجل المجني عليه "عبدالسلام" بأن تعديا عليه على إثر خلاف وما أن ظفرا به تعديا عليه وسدد له الأول طعنة بسلاحه الأبيض"مطواة" محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز سلاحًا أبيض "مطواة"، بغير ترخيص.