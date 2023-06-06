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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

موقف مشرف للرئيس الجزائري "هواري بومدين" لمصر بعد نكسة يونيو

الرئيس الجزائري هواري
الرئيس الجزائري هواري بومدين
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 في 5 يونيو 1967م بعد استقلال الجزائر بخمس سنوات، و أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل على مصر، اتصل الرئيس عبد الناصر بالرئيس هواري بومدين هاتفياً قائلاً: " لم يبقَ من أسطول مصر طائرة واحدة سليمة ، أرجو أن تُرسل لي بعض الطائرات ".
فأجابه بومدين: " كلُ ما تملكه الجزائر 47 طائرةَ حربية هي لك ، أرسل طيارين مصريين لاستلامها لأن الطيارين الجزائريين مازالوا في بداية تدريباتهم ". 
في الغد طلب السفير الأمريكي بالجزائر مُقابلة الرئيس بومدين لتبليغه رسالة  من الرئيس الأمريكي .  وحين استقبال بومدين له  قال السفير الأمريكي : " لقد كلّفني الرئيس الأمريكي أن أنقل إليكم بأن حكومته لا تنظُر بعين الارتياح إلى إرسال الجزائر لطائرات حربية لعبد الناصر". 
فأجابه بومدين بتلك الأنفة التي صنعت أسطورته : " أوَّلاَ انتهى ذاك الزمن الذي كانت فيه أمريكا تأمر و البلدان الصغيرة تُطيع . .  ثانياً انتهى وقتُ المقابلة  !". 
لا ينسى له التاريخ أيضاً  موقفه القومي، عندما احتاجت مصر لتجديد  عتادها العسكري بعد نكسة 67 ، فقد سافر  مع الرئيس جمال عبد الناصر إلى  الاتحاد السوفييتي ، ويومها قال بومدين للروس "كلّ ما تطلبه مصر من سلاح  يُعطى لها وتُرسل الفاتورة الى الجزائر". 

الجزائر الرئيس هواري بومدين الرئيس عبد الناصر