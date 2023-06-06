أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الإثنين، على انخفاض مع جني المستثمرين للأرباح بعد تعافيها الأسبوع الماضي.
فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضًا 0.4 %.
وارتفعت أسهم الاتصالات في أوروبا 0.4 % بعد أن سجلت يوم الجمعة أسوأ أداء لها خلال جلسة في 15 شهرًا.
وتصدر سهم إنديفيور المؤشر ستوكس 600 بعد أن قفز 7.8 %.
اقتصاد
أسهم أوروبا تغلق على انخفاض
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أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الإثنين، على انخفاض مع جني المستثمرين للأرباح بعد تعافيها الأسبوع الماضي.
أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الإثنين، على انخفاض مع جني المستثمرين للأرباح بعد تعافيها الأسبوع الماضي.