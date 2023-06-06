أبرز تصريحات أوسوريو بعد فوز الزمالك على الاتحاد بالدوري

عبر الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه على حساب فريق الاتحاد السكندري، مساء الإثنين بنتيجة 2-1 .

وقال أوسوريو في تصريحات صحفية، لعبنا مباراة جيدة أمام فريق مميز ومنظم ويمتلك لاعبين على مستوي كبير خاصة في خط الدفاع .

وأضاف أوسوريو، أضعنا فرص كثيرة أمام فريق الاتحاد السكندري، ونجحنا في تسجيل هدفين وحصدنا الثلاث نقاط.

وأشار أوسوريو، الجهاز الفني يبذل مجهود مع اللاعبين لرفع المستوي البدني والفني وتحفيظهم طريقة اللعب وهناك استجابة من اللاعبين .

وتابع، سيف الجزيري مهاجم جيد جدا ويحتاج بعض الأمور البسيطة ليكون مفيد أكثر للفريق الأبيض .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة الأمس بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-1 على حساب فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الإثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الزمالك اللاعب سيف الجزيري في الدقائق 23 و49، بينما سجل هدف الاتحاد اللاعب خالد الغندور في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 53 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز السابع .