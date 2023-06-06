اليوم.. صراع الهبوط بين الداخلية وحرس الحدود في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية بقيادة علاء عبد العال المدير الفني نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء في تمام السابعة، ضمن منافسات الجولة الـ 31، علي ملعب بترو سبورت، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى حرس الحدود تحت قيادة محمد مكي، المدير الفني للفريق في التمسك بالأمل أمام الداخلية بالجولة 31 من أجل الهروب من دوامة الهبوط رغم صعوبة الموقف.

ويأمل فريق الداخلية في تحقيق الفوز للنجاة من منطقة الهبوط بعدما احتل المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نادي حرس الحدود صاحب المركز الأخير بـ 19 نقطة.

ويتزيل حرس الحدود جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، سجل 15 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.