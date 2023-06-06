النيابة تصرح بدفن جثة سيدة عثر عليها متوفية داخل شقتها ب6 أكتوبر

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة سيدة عثر عليها ميته داخل شقتها بمدينة ٦ اكتوبر، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



انتحار بالحبة السامة

وتبين من التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد السيدة المتوفاه،عدم وجود آثار إصابات ظاهريه على جثتها، وان السبب في الوفاة هو التسمم الناتج عن تناولها لحية حفظ الغلال السامة.

وأشارت التحريات أن السيدة المتوفاه، هي من اقدمت على التخلص من حياتها بتناولها لحبة الغلال السامة، لمرورها بأزمة نفسية، ولا شبهة جنائية وراء الحادث.

البداية

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر من غرفة النجدة بالعثور علي جثة ربة منزل متوفاة داخل شقتها، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة ربة منزل تدعي اميره.ع.ا، ٣٥عاما، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن المنوفيه أنهت حياتها بتناول حبة الغلة ولا شبهة جنائية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.