كوليبا: كييف حصلت على أسلحة تمكنها من شن الهجوم المضاد

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن كييف تلقت ما يكفي من الأسلحة الغربية لشن الهجوم المضاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كوليبا قوله: "لدى أوكرانيا ما يكفي من الأسلحة لشن الهجوم المضاد ضد روسيا، وستمنحنا هذه العملية النصر الضروري الذي سيمكننا في نهاية المطاف من الانضمام على حلف الناتو".

ورجح كوليبا أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لن يكون ممكنا قبل انتهاء العملية الروسية العسكرية الخاصة فيها، متجنبا تحديد موعد شن قوات كييف للهجوم المضاد.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، يوم الاثنين، بشن القوات الأوكرانية هجوما واسع النطاق في 5 قطاعات على الجبهة جنوب دونيتسك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "صباح يوم 4 يونيو شن العدو هجوما واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك، قام خلاله بإدخال الألوية الميكانيكية 23 و31 من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في المعركة، وبدعم من الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية الأخرى".

وشدد كوناشينكوف على أنه "نتيجة للأعمال الماهرة والكفؤة لمجموعات قوات فوستوك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 250 فردا و16 دبابة وثلاث عربات قتال مشاة و21 مركبة قتالية مصفحة".