طلب التحريات في حريق سيارة ملاكي بمول شهير بالشيخ زايد

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة في حريق سيارة ملاكي داخل جراج مول شهير بالشيخ زايد، كما كلفت المعمل الجنائي لمعاينة وفحص السيارة وإعداد التقرير الفني حول أسباب الحريق وحجم الخسائر.

وتبين من تقرير المعمل الجنائي أن الحريق قد أدى إلى احتراق وتفحم السيارة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل سيارة ملاكي داخل جراج مول شهير بالحي الأول بمدينة الشيخ زايد دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي داخل جراج مول شهير بالحي الأول بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.