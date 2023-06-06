بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في تعاملات أمس الإثنين، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.89 %، عند 11.051،91 نقطة.

فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.07 % ليستقر عند 893،32 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 1.11 % بمجموع 820،36 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 1.05 % بمجموع 10.155،85 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 208 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 571 مليار درهم مغربي.