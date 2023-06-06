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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الجوي الروسي بدونيتسك يسقط صاروخًا أمريكيًا مضادا للرادار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت الصاروخ الأمريكي المضاد للرادار من طراز "أي جي إم 88" هارم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية في بيان: "أسقطت قوات الدفاع الجوي الصاروخ المضاد للرادار من طراز أي جي إم 88 هارم في السماء فوق جمهورية دونيتسك الشعبية".

يشار إلى أن الحطام سقط بالقرب من المتجر المركزي في شارع أرتيوم الرئيسي في المدينة.

وذكرت الإدارة في وقت سابق أن شابا أصيب بجروح نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمنطقة بتروفسكي في دونيتسك.

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