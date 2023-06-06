تعرف على أصل حلوى "لقمة القاضي" وطريقة التحضير

تعد حلوي لقمة القاضي هي المفضلة لدى الجميع وتتألق كما الكرات الذهبية الشهية ، فيعشقها الأطفال والكبار ويقعون في سحرها وهى غارقة في “شربات العسل” أو الشيكولاتة السائلة أو الكريمة أو النوتيلا والنكهات المختلفة. إنها "الزلابية" أو "لقمة القاضي" التى تغير شكلها وتطورت كثيرا على مدار السنوات الأخيرة لكنها لا تزال محتفظة بشعبيتها.

فهل تعرف قصتها التاريخية؟



لأصل لقمة القاضى قصتان، فالبعض يقول إن الأصل التاريخى للقمة القاضى أو "الزلابية" أو"العوامة" يأتى من بغداد، حيث وجد القضاة أن الزلابية تعينهم على العمل طوال اليوم لأنها خفيفة على المعدة وغنية بالسعرات الحرارية، و لن تعطلهم عن عملهم، ولذلك أطلق عليها اسم لقمة القاضى.





سبب تسمية لقمة القاضى

فيما يقول آخرون، إنها حلوى يونانية، وأنها عرفت قديمًا باسم " لوكوماديس" ولاتزال حلوى شعبية جدا" لدى اليونانيين الذين مازلوا يفضلون تناولها بالمستكة أو القرفة مع الآيس كريم بدلاً من غمسها فى العسل أو الشربات.



و ذكرت بعض الأقاويل أن سبب ظهورها فى مصر، يعود إلى محل صغير لليونانيين في الإسكندرية كان يعرف باسم "تورنازاكى"، وكان يقع بشارع البوسطة وسط الإسكندرية قدم الزلابية ولقت إعجاب الكثير من المصريين ومن ثم انتشرت بعدها فى جميع أنحاء الجمهورية. وانتشرت الزلابية فى قبرص أيضًا باسم "لوكامواديس" فيما عرفها اليهود باسم "سوفجانيوت".





تاريخ لقمة القاضى

أما فى العالم العربى فتعرف لقمة القاضى فى بعض الدول باسم "اللقيمات" وهى حلوى شعبية في غالبية الدول العربية، خاصة فى شهر رمضان مع إضافة العسل والشيكولاتة والسكر البودرة ونكهة الفراولة وغيرها من النكهات المختلفة المميزة، بجانب مشروب الشاى أو القهوة او غيرهما .



طريقة تحضير لقمة القاضي



مقادير لقمة القاضي

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سمن

2 كوب زيت للقلي

½1 كوب ماء

2 كوب قطر بارد





طريقة تحضير لقمة القاضي

احضري وعاء وضعي فيه الدقيق، الخميرة، الملح والماء واعجنيه جيداً حتى يصبح العجين متماسك ولين.

غطّي الوعاء واتركيه في مكان دافىء لمدة ساعة.

احضري مقلاة عميقة وضعي فيها الزيت على نار هادئة وعندما يسخن الزيت بللي يدك اليمنى بالماء وخذي القليل من العجينة بالأصابع وشكّليها على هيئة كرات واسقطيها في الزيت الساخن.



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