وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تقوم بزيارة مفاجئة لمركز شباب ونادي شبان بدواي بالمنصورة

تفقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين خلال الزيارة المفاجئة التي قامت بها لمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية بإدارة شباب المنصورة، ومنها مركز شباب بدواي بالإضافة إلى نادي شبان بدواي.

رافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الزيارة المفاجئة، أشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، وبدأت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أولى جولاتها التفقدية بمركز شباب بدواي، وكان موجود أثناء زيارتها رضا رمضان إبراهيم المدير التنفيذي بمركز شباب بدواي.

كما أطلعت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، على سجل الحضور والانصراف والتأكد من جود الموظفين فى هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز، وكذلك دورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز، وشاهدت المنشآت الرياضية والتطورات داخل مركز شباب بدواي. وزارت ملعب كرة القدم الترابي وبحثت ما يحتاجه من تطوير وتنجيل فى الخطة الاستثمارية. واشادت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بما شاهدته بالمركز من مباني وملاعب واهتمام وانضباط من المدير التنفيذي بالمركز.

وفى نفس السياق توجهت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة فى ثان جولاتها التفقدية لنادى شبان بدواي، الذي كان في استقبال سيادتها الكابتن رمضان التعلب رئيس مجلس إدارة نادي شبان بدواي، وشاهدت المبنى الإداري للنادي، وتفقدت الملعب المنجل، واستمعت إلى الكابتن رمضان التعلب عن احتياجات نادي شبان بدواي، وبحث فرص الإستثمار بنادى شبان بدواي، بالتعاون مع مسئولي الإستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات التفقدية، التى تقوم بها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة لمتابعة سير العمل والأعمال الانشائية، وبحث فرص الإستثمار، والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

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