هبة طوجى تعود لمصر لتحتفل بـ «بعد سنين»

تلتقى الفنانة اللبنانية هبة طوجى، جمهورها المصرى بعد غياب، عبر حفل غنائى على مسرح دار الأوبرا المصرية، مساء الجمعة 16 يونيو الجاري.

وعبرت «طوجى» عن سعادتها للعودة إلى مصر بعد غياب قرابة ثلاث سنوات منذ آخر حفلاتها قائلة فى تصريحات صحفية: «اشتقت لمصر ومتحمسة للقاء الجمهور المصرى فى القاهرة بعد الغياب، وأحتفل معهم بألبومى الجديد (بعد سنين)».

وأضافت «طوجى»: «أتشرف أخيرًا بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية العريق برفقة الموسيقار أسامة الرحباني، وهى تجربة مثيرة وحماسية لى، رغم غنائى على كبرى مسارح العالم، تظل مصر وجمهورها قريبة لقلبى، كما أحببت الغناء باللهجة المصرية خلال إحدى أغنيات ألبومى الجديد وأهديها للجمهور».