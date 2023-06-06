أحدثهم ميريهان حسين.. تعددت الأسباب واعتزال الفن واحد

بعد قرار اعتزال الفنانة ميريهان حسين الفن خلال الساعات الماضية، لم تكن هى الحالة الأولى أو حتى الأخيرة فى الوسط الفنى، اعتدنا على مدار التاريخ الفنى أن نشاهد نجومًا أعلنوا ترك عالم الأضواء والشهرة والاعتزال، والقرار ليس باليسير، حيث وهج الشهرة له سحره، وفلاشات الكاميرات لها فتنتها الخاصة، لذلك تكون الدوافع متباينة فيما بينهم وتتعدد الأسباب الخاصة بقرار الاعتزال لكل فنان، طبقًا لظروف كل منهم الخاصة والتى تدفعهم للبعد عن سحر الشهرة وأضوائها، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز أسماء الفنانين الذين قرروا اعتزال الفن وأسباب كل منهم.

ميريهان حسين

أحدث الفنانات التي أعلنت اعتزالها الفن، ونشرت على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، قرار اعتزال الفن وأسبابه، وكانت أبرز الأسباب هو شعورها بالرغبة فى الانسحاب من التواصل مع الجميع فى إجازة مفتوحة على حد وصفها.

وتابعت: «أشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتى، ولم أعتد البقاء فى مكان ومع أشخاص لا تقدرنى، لذلك أعتزل».

وأضافت: «إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا والمجاملات والتواجد من أجل الآخرين، مش هكون موجودة لا عايزة حاجة من حد ولا حد يعوز منى حاجة».

واختتمت: «ولا معارف ولا صحاب ولا حد يستاهل، عملت كل حاجة والتقليد والغناء وكل الناس بتقول مظلومة وسط مصالح وشللية ومين متجوز مين وموضة معرفش إيه».

قدمت الفنانة ميريهان حسين، فى العديد من الأعمال الفنية أبرزها أفلام «عمر وسلمى، الهرم الرابع، اتنين للإيجار»، ومسلسلات: «اسم مؤقت، حوارى بوخارست، مشوار الونش»، وغيرها من الأعمال.

استراحة عادل إمام

لم يُعلن الزعيم عادل إمام، اعتزال الفن بشكل رسمى، ولكن جاءت أبرز تصريحاته للمقربين منه بعد ابتعاده عن المشاركات الفنية فى الفترة الأخيرة: «حد عايز حاجة منى تانى، أنا عملت وقدمت كل حاجة خلاص».

فى إشارة من الزعيم، أنه ناقش بفنه كل قضايا المجتمع والتى تهم المواطن بالدرجة الأولى، وله الحق الكامل فى الراحة مهما ذاق جمهوره مرارة ابتعاده عن الفن. وقدم الزعيم رحلة فنية كبيرة وتاريخا فنيا يصعب حصره فى سطور، ومن أهم الأعمال التى قدمها الزعيم، أفلام «طيور الظلام، الإرهاب والكباب، الإرهابى، الحريف، حتى لا يطير الدخان، أمير الظلام، حسن ومرقص».

صلاح السعدنى.. «كفاية كدة»

قدم العمدة صلاح السعدنى، مسيرة فنية كبيرة وحافلة بالأعمال، وابتعد الفنان القدير عن الساحة الفنية طوال سنوات، وعلق نجله الفنان أحمد السعدنى، فى لقائه ببرنامج «حبر سرى»، أنه اتخذ قرار الراحة واكتفى بما قدم.

وتابع أحمد السعدنى: «أنا شايف إن عنده حق، ولازم الإنسان يختار الوقت اللى يرتاح فيه ويستمتع ويستجم، فى الأول وفى الآخر العمل والشغل شىء مرهق وضاغط، ولازم الإنسان يرتاح». ومن أبرز أعمال الفنان صلاح السعدنى، أفلام: «ملف فى الآداب، الغول»، ومسلسلات: «أرابيسك، ليالى الحلمية، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء، رجل فى زمن العولمة، الباطنية».

حنان ترك

تألقت الفنانة حنان ترك منذ ظهورها الأول، وحققت نجاحًا كبيرًا خلال رحلتها الفنية مما جعل المتابعين والجمهور والنقاد يتنبأون بتاريخ فنى كبير للنجمة الشابة، واتخذت حنان ترك قرار اعتزال الفن بشكل مفاجئ للجميع، وفى أوج نجوميتها وتصدرها بطولة أهم وأنجح الأعمال الفنية، وأعلنت ارتداء الحجاب والبُعد عن الفن، وبالفعل ابتعدت لسنوات طويلة ثم عادت مرة أخرى وقدمت بعض الأعمال الفنية بالحجاب، قبل أن تتخذ القرار مرة أخرى بشكل نهائي وتبتعد تمامًا حتى وقتنا الحالى دون عودة.

قدمت حنان ترك، الكثير من الأعمال الفنية أبرزها «سهر الليالى، الآخر، إسماعيلية رايح جاى، تيتو، قص ولزق، حب البنات».

لطفى لبيب.. «المرض حائلًا للفن»

أعلن الفنان القدير لطفى لبيب اعتزال الفن نهائيًا، وظهر فى لقاء تليفزيونى مع الإعلامى الراحل وائل الإبراشى، وأكد: «أنا مقدرش أمثل جسديًا لكن أقدر أمثل بالتعبير، يعنى أهم بالوقوف وأهم بالجلوس»، وتابع «لبيب»: «أنا غير قادر على الحركة، وولادى بيزعلوا لما بقول كلمة اعتزال، وأرفض إن يتفصل ليا دور مخصوص طبقاً لظروفى».

قدم الفنان القدير لطفى لبيب، العديد من الأعمال فى مشوار فنى حافل، أبرزها مسلسلات: «نصف ربيع الآخر، زيزينيا، أهالينا، أزمة سكر، أبوضحكة جنان، الداعية، الأب الروحى»، وقدم للسينما الكثير من الأعمال أيضًا أبرزها: «جاءنا البيان التالى، عايز حقى، صايع بحر، يا أنا يا خالتى، ثمن دستة أشرار، عسل أسود».

شهيرة

اعتزلت الفنانة القديرة شهيرة، الفن بشكل نهائى منذ سنوات، ورغم أن الأسرة بالكامل فنية فالزوج الفنان القدير محمود يس، والابن السيناريست عمرو محمود ياسين، والابنة الفنانة رانيا محمود يس، وزوج الابنة الفنان محمد رياض، إلى أنها وسط لمعة النجومية وأسرة تحاوطها بالفن، أعلنت الاعتزال بشكل نهائى.

وعن الأسباب أكدت «شهيرة»، أنها اتخذت القرار للتفرغ التام للعبادة، وكشفت أن موقف الراحل محمود يس من قرار اعتزالها، أنه لم يمانع ولكن طالبها إذا اتخذت القرار ألا تعود فيه بعد فترة، وهو ما أكدته له وأنه نهائى وبإقتناع وبلا رجعة. ومن أبرز أعمال الفنانة شهيرة مسلسلات: «ميراث الغضب، العملاق، العودة إلى المنفى، مخلوق اسمه امرأة، اليقين»، وفى السينما أفلام: «أنا وابنتى والحب، الرجل الذى عطس، الجلسة السرية، ليل وخونة، عودة الهارب».

عبلة كامل.. «اختفاء مفاجئ»

تعد عبلة كامل أحد أهم علامات الفن المصرى والعربى، وصاحبة مدرسة فنية خاصة لصدق الأداء والتعبير بالمشاعر، وفجأة وبدون مقدمات اختفت تمامًا عن الساحة الفنية، وبدأ المحبون وزملاء المهنة والجماهير يسألون ويطرحون التكهنات حول اختفائها، وهل اعتزلت الفنانة عبلة كامل أم لا، حتى خرج علينا الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بالتصريح خلال لقاء تليفزيونى، أنه تواصل مع الفنانة القديرة عبلة كامل، ودعاها للتكريم فى أحد المهرجانات، ولكنها أبلغته بشكل نهائى ابتعادها عن الفن نهائيًا وعدم العودة مرة أخرى، وأكد «زكى» احترام رغبتها.

ومن أبرز أعمال الفنانة عبلة كامل فى السينما أفلام: “عرق البلح، هيستيريا، سواق الهانم، المدينة، قشر البندق، الحب فى التلاجة، الستات، سيداتي آنساتي، اللمبى، كلم ماما، اللى بالى بالك، خالتى فرنسا، سيد العاطفى، عودة الندلة، بلطية العايمة”، وفى الدراما مسلسلات: «الشهد والدموع، ليالى الحلمية، ضمير أبلة حكمت، المال والبنون، أبناء ولكن، لن أعيش في جلباب أبي، هوانم جاردن سيتى، حديث الصباح والمساء، عفاريت السيالة».

حلا شيحة.. اعتزال ترانزيت

قدمت الفنانة حلا شيحة خلال مشوارها الفنى الكثير من الأعمال الفنية، وكانت أحد أهم وأبرز نجوم جيلها، واتخذت «حلا» قرارًا بالاعتزال وارتداء الحجاب، وظلت بعيدة عن الوسط لسنوات طويلة، ثم عادت وقدمت بعض الأعمال الفنية، وفجأة قررت الاعتزال مرة أخرى وقت عرض فيلمها «مش أنا» مع الفنان تامر حسنى، والذى شاركته البطولة، وطالبت «تامر» بإلغاء بعض المشاهد، وابتعدت عن الوسط الفنى تمامًا، ولكن المفاجأة هو خلع حلا شيحة للحجاب، كلاكيت ثالث مرة ولم يفهم أحد مواقفها تجاه الفن، وهل ستعود أم لا، الأكيد هو حتى كتابة تلك السطور ما زالت حلا شيحة قيد الاعتزال. أبرز أعمالها الفنية أفلام: «اللمبى، ليه خلتنى أحبك، تايه فى أمريكا، أريد خُلعًا، عريس من جهة أمنية، مش أنا».

وفاء سالم.. أزمة بسبب الاعتزال

شاركت الفنانة السورية وفاء سالم، فى العديد من الأعمال الفنية المصرية، واستقرت بمصر وقدمت أدوارا فنية متنوعة، وتعرضت لمشكلة أثناء إجرائها عملية جراحية بالوجه، أدت إلى تغيير ملامحها مما سبب لها أزمة كبيرة، وأعلنت فى فيديو لها عن اعتزالها الفن وأنها مُمتنة للجميع بالسؤال عنها، وأنها سعيدة بمشاركة عمالقة الفن المصرى مثل الفنان أحمد زكى، وأكدت أن تمر باضطرابات وضغوط وأنها تشعر بحجر على صدرها.

واختتمت «سالم»: «الضمير أهم شيء والعذاب الحقيقى الإنسان يتخلى عن ذاته، عشان كده كان فى قرار بيروح وييجى كل شويه جوه عقلى، زمان كنت مترددة لكن دلوقتى لأ، أنا قررت أعتزل التمثيل والأسباب هبقى أعلن عنها بعدين».

قدمت وفاء سالم، العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسلات: «الرقص مع الزهور، أشباح المدينة، الدالى، أدهم الشرقاوى، ونحب تانى ليه، أرض النفاق، عوالم خفية»، وفى السينما أفلام: «النمر الأسود، الزواج والصيف، باب شرق، الراجل الغامض بسلامته، حد سامع حاجة، السفاح».