عرض برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «العلاقات المصرية الأفريقية.. اهتمام رئاسي ودور محوري».

وذكر التقرير، أن السياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي توجها قويا ناحية القارة الأفريقية، فقد تحرك رئيس الجمهورية بعد انتخابه مباشرة في يونيو 2014 صوب القارة السمراء.

وفي الشهر ذاته، سافر رئيس الجمهورية لحضور قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو بغينيا الاستوائية، بعد أن نجحت الدبلوماسية المصرية في إنهاء قرار الاتحاد الأفريقي الخاص بتعليق أنشطة مصر بعد ثورة 30 يونيو من عام 2013، لتكون نقطة انطلاق مهمة للتواجد الدبلوماسي المصري على الساحة الأفريقية.

ووفقا لإحصاء نشرته الهيئة العامة للاستعلامات، فقد بلغ عدد الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي إلى أفريقيا منذ عام 2014 حتى عام 2022 نحو 27 زيارة، وهو عدد يعكس الاهتمام الكبير للرئيس المصري بقارة أفريقيا بشكل يفوق عدد زياراته إلى قارة آسيا في الفترة ذاتها التي بلغت 18 زيارة، ويقترب من عدد زياراته إلى القارة الأوروبية التي بلغت 30 زيارة.