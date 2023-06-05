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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عاصفة ترابية جديدة.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل

الدكتورة منار غانم
الدكتورة منار غانم
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كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى قياساتها في فصل الربيع.

وأشارت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أن الأربعاء المقبل سيبدأ ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح والأتربة، بينما يشهد يوم الخميس منخفضا جويا صحراويا سيؤدي لارتفاع درجة الحرارة.

ونوهت منار غانم إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى ذروتها، لتصل لـ39 مئوية على القاهرة، علاوة على وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة التي تكون رعدية أحيانا، ومصاحبة لزخات الرياح.

وتابعت منار غانم:  بشأن طقس يوم الجمعة، سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة، على أن يبدأ يوم السبت في تحسن الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة قد تسجل أعلى قياساتها في فصل الربيع.

وحذرت من انقلاب حالة الطقس الأربعاء والخميس المقبلين، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي قد تصل إلى حد العاصفة الترابية على بعض المناطق، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

 

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