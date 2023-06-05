رئيس اتحاد النحالين العرب: النحل مسؤول عن 35% من ناتج الغذاء العالمي

قال فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إن طرد النحل عبارة عن 5 إطارات من النحل، ومن الممكن بدأ الخلية من خلال طرد واحد، مشيرًا إلى أن السلالة المصرية الاصيلة في النحل تربى في الخلاية الطينية القديمة، ومن الضروري الحفاظ على السلالة المصرية، لأنها تعتبر كنز من الكنوز في عالم النحل.

وتابع "بحيري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن دورة حياة النحل المصري 19.5 يومًا وهي مقاومة جدًا للأمراض، مشيرًا إلى هناك ضرورة تأصيل السلالة المصرية من النحل، خاصة ان السلالة المصرية لم تعد موجود بصورة كبيرة.

وأضاف أن الملكة تعيش 3 سنوات، وهي المسؤولة عن نظام الخلية بالكامل، ووضع البيض، وتطور الخلية، وتتواجد الملكة في كل طائفة من النحل، ولا يمكن أن تتواجد أكثر من ملكة في خلية واحدة.

وتابع أن الطائفة القوية تحتوي على ما لا يقل عن 50 ألف نحلة، وملكة واحدة، مشيرًا إلى أن ذكر النحل يعتبر عالة على الخلية، ولكن لا غنى عن وجوده، لأنه الوحيد القادر على تلقيح النحل.

ولفت إلى أن عسل النحل المصري من اجود الأنواع على مستوى العالم، ولكن التسويق قد يوجه المستهلك لشراء نوع معين من العسل، مشيرًا إلى أن النحل مسؤول 35% من ناتج الغذاء العالمي من خلال عملية التلقيح للمحاصيل المختلفة.

