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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تعرف على قرارات النيابة بشأن العثور على جثة سوداني داخل شقته ببولاق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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طالبت  النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على  جثة  شخص سوداني الجنسية، في حالة تعفن بمنطقة بولاق الدكرور، لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بتشريح الجثة لبيان السبب لذي ادي لوفاته، وإخطار السفارة التابع لها المتوفي لمتابعة التحقيقات.

الواقعة بدأت بورود بلاغ  لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة عمليات النجدة، يؤكد العثور على جثة شاب متوفي داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة “ن.س.م”، في حالة تعفن ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

بإجراء التحريات تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

إجراء التحريات الأجهزة الأمنية العثور على جثة بمنطقة بولاق الدكرور