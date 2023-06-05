إصابات خلال مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس وجنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، بإصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة بلدات وقرى، بمحافظتي جنين ونابلس.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها على حاجز عسكري طيار نصبته على مدخل بلدة فحمة، وعلى حاجز آخر عند مدخل بلدة كفر راعي، فيما اقتحمت بلدات: عرابة، وكفر راعي، وفحمة، ورمانة، وزبوبا، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأضاف أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصبت حواجز في محيط قرى وبلدات جنوب المحافظة.

وفي السياق ذاته، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حارة القنيطرة في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص "المطاطي"، وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.