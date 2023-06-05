عاطف كعربان: إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب يعكس اهتمام الرئيس بالتعليم

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، أن المجلس الوطني للتعليم، والتدريب سيكون منصة فاصلة في تطوير المنظومة، ومناقشته بالحوار الوطني فرصة للتوافق باعتبار التعليم هو القضية الأولى والأخيرة للوطن نحو المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة.

ولفت النائب عاطف كعربان، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطنى،مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب بناءً على توجيه من الرئيس السيسي يعكس اهتماما رئاسيا من الدولة بتطوير التعليم، واحداث نقلة في التعليم والتدريب وقفزة حقيقية للمستقبل عبر إنشاء المجلس الأعلي.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن تأهيل أبناء الحاضر وقادة المستقبل وتنمية مهاراتهم للتواكب مع التحولات التكنولوجية الحديثة، وربط المناهج باحتياجات سوق العمل، وذلك في إطار استثمار حالة الحراك الفكري التي تشهدها جلسات الحوار الوطني نحو ما يفيد الوطن والمواطن. خطوة جبارة حقيقية نحو المستقبل. بالإضافة إلى كشف جدية القضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني والذي سترفع توصياته للقيادة السياسية.

وشدد كعربان،أن قرار إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، سيكون منصة فاصلة في تطوير المنظومة، والعمل على رسم سياسة عامة للدولة في تعليم وتدريب الطلاب والخريجين، وصياغة استراتيجية وطنية مناسبة بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

واختتم، أن السنوات الاخيرة شهدت نقلة تكنولوجية ومؤسسية في التعليم المصري وتغيير المناهج وإدخال التابلت والتوسع في المدارس اليابانية وغيرها وهو ما ينعكس على جودة التعليم المصري.