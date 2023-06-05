أستاذ بجامعة هارفارد: استخدام أدوية السكري لإنقاص الوزن تُصيب بالسرطان

أكد الدكتور أسامة حمدي، استاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، من الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك دواء لعلاج السكر من النوع الثاني والحديث منها هو خفض الوزن، حيث أن خفض الوزن هو أحد علاجات للسكر، مشيرًا إلى أن مرض السكري مرتبط ارتباط كبير بمشكلة الوزن الزائد.

وأضاف "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأدوية الحديثة لعلاج مرض السكري تساعد في خفض الوزن بشكل كبير، مشددًا على أن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية وافقت على الدواء لعلاج السكر باسم وخفض الوزن باسم آخر، لكن الجرعات مختلفة، ويستخدم في خفض الوزن جرعات أكثر من الجرعات التي تعالج مرض السكري.

وأوضح، أن هناك 3 أدوية لعلاج مرض السكر، ولكن هناك نوع منهم مخصص لخفض الوزن، مشيرًا إلى أن شراء الأدوية في مصر غير مقنن بشكل جيد، مؤكدًا أنه لا يصح أن يتم الحصول على الدواء دون اشراف طبي كامل ولا يجب أن يتم شراء الأدوية كأنه يشتري سلعة ما.

وأشار إلى أن هناك أعراض عامة جانبية من تناول الأدوية الغثيان والإسهال والإمساك ولكن الخطورة أن يصل الأمر إلى التهاب حاد في البنكرياس، من الممكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، وهناك تحذير من الوصول لنوع من السرطانات الغدة الدرقية، ويكون بسبب تاريخ جيني من الإصابة بهذا النوع من السرطان.